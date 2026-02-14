Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман

14 февраля певице Анне Герман могло бы исполниться 90 лет. Ее называли хрустальным голосом СССР и поющим ангелом. Действительно ли песни Герман обладали лечебным эффектом, что стало причиной смерти в 46 лет, как сложились судьбы мужа и сына — NEWS.ru узнал у биографа исполнительницы Ивана Ильичева.

Певица Анна Герман могла лечить голосом

В конце 1980-х психиатр Яков Кирш работал в одной из больниц Новокузнецка. Врач заметил, что когда ставил своим пациентам песни Анны Герман, у них проходила боль и улучшалось настроение. Биограф исполнительницы Иван Ильичев был знаком с Киршем и подтвердил, что психиатр проводил исследования на тему целительных свойств творчества Герман.

На ее концерты часто приходили инвалиды и люди с серьезными заболеваниями. Они отмечали улучшение самочувствия после выступлений артистки.

«Я сам был свидетелем магии песен Герман. Однажды ехал в машине со своей приятельницей, и она пожаловалась на головную боль. Таблеток нет, аптеки рядом тоже. Дорога была длинная, я поставил ей песни Герман. Буквально через две-три композиции голова прошла», — рассказал Ильичев.

Бытует мнение, что Анна рано сгорела именно потому, что была открыта к чужой боли и как будто забирала негатив. Она скончалась от рака костей.

Герман стала первой певицей в СССР, у кого появился продюсер

Впервые Герман приехала в Москву в 1964 году в составе польской делегации, рассказал Ильичев. Эта поездка стала для нее шансом представить свое творчество широкой аудитории СССР. На концерте артистка исполнила две песни — одну на русском языке, другую на польском.

Среди зрителей находилась музыкальный редактор фирмы грамзаписи «Мелодия» Анна Качалина. Она предложила талантливой обладательнице сопрано записать пластинку, затем продвигала ее песни на советской эстраде. Таким образом фактически стала ее продюсером.

Певица Анна Герман (в центре) в студии грамзаписи «Мелодия», 1975 год Фото: Борис Ушмайкин/РИА Новости

«Советские артисты сами искали себе репертуар. За Герман это делала Анна Николаевна Качанова по доброте душевной. Она получала ноты от советских композиторов, поскольку сама была с музыкальным образованием, быстро понимала, какая песня подойдет Анне. И отсылала ей ноты в Варшаву. Все бессмертные хиты Герман нашла именно Качалина, которая и сделала из Анны великую певицу. Можно сказать, что она стала ее продюсером, хотя в СССР такой профессии не было», — уточнил Ильичев.

Качалина и Герман работали вместе и дружили до кончины певицы.

Без аварии не было бы Герман

В конце 1960-х Герман работала в Италии. Однажды она возвращалась поздно с концерта. Водитель, который ее вез, уснул за рулем, и машина врезалась в бетонное ограждение. Певицу выбросило через лобовое стекло на обочину дороги, в заросли.

Герман не сразу нашли. Когда обнаружили, то отправили в местный монастырь умирать: думали, что не выживет. Пять суток Анна находилась в коме — открыла глаза только на шестой день. Затем полгода певица лежала на больничной койке в гипсе. Впоследствии она восстанавливалась в течение двух лет, находясь под присмотром своего жениха — инженера Збигнева Тухольского.

Вернувшись на сцену после реабилитации, певица сказала: «Авария сделала мне самую большую рекламу». По словам биографа певицы, многие заметили, что Анна изменилась после автокатастрофы. Она обрела именно тот голос, который полюбили миллионы зрителей и слушателей.

«Песни „Эхо любви“, „Он мне нравится“, „Один раз в год сады цветут“, „Гори, гори, моя звезда“, „Надежда“ записаны после аварии. Поменялись все „настройки“ певицы. Она стала более тихой, скромной, исполняла композиции словно от души. Анна не старалась блеснуть голосом и сделать все красиво, она просто проживала песни. Говорят, что тогда ее голос обрел целебную силу», — сказал Ильичев.

Певица Анна Герман, 1979 год Фото: Рудольф Алфимов/РИА Новости

Певица Анна Герман крестилась перед смертью

Герман воспитывали в вероучении меннонитов. Это религиозное течение, ответвление протестантизма, уточнил Ильичев. Меннониты выступают за пацифизм, не берут в руки оружие, не произносят бранных слов, по поведению мягкие и кроткие. Считается, что первые меннониты появились в Голландии. У отца Герман были голландские корни. Бабушка Анны была из семьи меннонитов и вырастила ее в этих традициях.

«Когда после ареста отца семья перебралась в Польшу, бабушка стала ходить в костел адвентистов и водила с собой Анну. Но Герман была некрещеной. В этой религии обряд крещения нужно проходить осознанно. Когда Анна поняла, что умирает, она крестилась у адвентистов», — добавил Ильичев.

Песни Герман исполняют в Польше на русском языке

По словам Ильичева, в Польше творчество Анны Герман по-прежнему пользуется популярностью. Украинцы, эмигрировавшие в эту страну, поют ее песни, причем на русском языке. В основном хиты «хрустального голоса СССР» исполняют уличные музыканты, а люди собираются вокруг, слушают и аплодируют.

Как певица Анна Герман стала популярна в ТикТок

В 2021 году зумеры стали выкладывать в социальной сети ТикТок ностальгические рилсы на песни Герман «Гори, гори, моя звезда» и «Надежда». Сейчас такие видео продолжают вируситься. Причем рилсы снимают как на хиты исполнительницы, так и на песни, которые в СССР не были популярны.

«Сейчас на Международном фестивале имени Анны Герман в Москве примерно 40% заявок на участие подают молодые люди от 16 лет. Причем они поют не хиты, а например, песню „Город влюбленных“. Она не была популярна в СССР. Мы спросили, почему именно эта песня? Нам ответили, что она популярна в соцсетях», — сказал Ильичев.

Анна Герман, 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что зумерам нравится творчество Герман из-за эмоционального посыла и отсутствия фальши.

«Мне кажется, эти неподдельные эмоции и стоят во главе угла — искренность, безмятежность. Молодежь обращается к творчеству Герман еще и потому, что сейчас есть запрос на ностальгию и советское прошлое», — считает продюсер.

Как сложились судьбы мужа и сына певицы Анны Герман

Биограф Герман рассказал NEWS.ru, что ее вдовец Тухольский умер в прошлом году. Он пережил свою знаменитую жену более чем на 40 лет. Мужчина не женился после ее смерти. В последнее время он сильно болел, плохо передвигался, никого не хотел видеть, но оставался в здравом уме, уточнил Ильичев.

«Его похоронили рядом с женой. Предполагалось, что после ее смерти это будет семейное захоронение. Теперь они вместе», — сообщил биограф.

Сыну певицы Збигневу Тухольскому-младшему 50 лет. Он ученый, доцент Института истории науки Польской академии наук. Мужчина проживает в родительском доме. Ни семьи, ни детей у него нет.

У певицы Анны Герман был старший брат

По словам биографа певицы, у ее отца Евгения Фридриховича была другая семья до того, как он женился на матери Анны. Первую супругу звали Альмой. Фридрихович проживал с нею и маленьким сыном Рудольфом под Донецком. Евгений работал бухгалтером, но его подставили и хотели арестовать за растрату средств, которую он не совершал, рассказал Ильичев.

«Оказавшись под угрозой уголовного преследования, он сбежал в Узбекистан. Его первую семью репрессировали и отправили в Казахстан. Так навсегда потерялись. Позже Евгения Фридриховича расстреляли по подложному доносу в Ургенче, где родилась Герман. Соседи сообщили, что он якобы распевал немецкие песни (у отца Анны были немецкие и голландские корни. — NEWS.ru)», — заявил Иван.

По словам биографа, самым странным в этой истории было поведение родного брата Евгения Артура. Он общался с племянником, но не рассказал, что у того есть сводная сестра по отцу. Рудольф случайно узнал об этом в 1978 году. Но с Анной ему так и не удалось познакомиться. Он был очень скромным, как и все Германы. Жил в Казахстане в городе Павлодар, работал директором школы и учителем математики.

«Невероятная жестокость, которая мне совершенно непонятна, как и семье Рудольфа — Артур лишил корней целую семью. Рудольф умер в 1986 году, пережив Герман на четыре года. Меня разыскала его дочь, Ирина Рудольфовна. Дети Рудольфа продолжили род Германов, уже появились внуки», — добавил Ильичев.

