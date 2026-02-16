Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 22:01

Разрыв с матерью и дочерью, операция, слова об СВО: как живет Волочкова

Анастасия Волочкова в 2023 году Анастасия Волочкова в 2023 году Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Балерина Анастасия Волочкова могла остаться без части ноги из-за полученной травмы, заявил ее близкий друг продюсер Сергей Дворцов. Что об этом известно, почему прекратила общение с матерью и дочерью?

Какую операцию провели Волочковой

По словам Дворцова, операция, проведенная в Германии, была экстренной и балерина пока еще не восстановилась.

«Операция была прямо экстренная, внеплановая. Она поехала в лучшую клинику Германии к лучшим врачам. Травму она получила во время рабочего процесса. К своему шоу она еще не вернулась. Сейчас пока у нее восстановление будет не совсем быстрое, но, я думаю, и недолгое. <…> Возможно, она даже могла остаться и без части ноги», — рассказал Дворцов.

Продюсер поблагодарил медиков за то, что они поставили балерину на ноги и «вернули к жизни». Он связал случившееся с интенсивным графиком балерины, который ощутимо сказывается на ее здоровье.

Разрыв с матерью и дочерью

Волочкова в беседе с NEWS.ru заявила, что не ссорилась с матерью и дочерью, но в один момент они просто стали для нее чужими. Она намекнула, что родственники используют ее для решения своих важных вопросов и материальных проблем.

«Я ни с кем ни ссорилась. Мои близкие — это чужие для меня люди. „Чужие и свои“, как в песне Аллы Пугачевой. Для меня близкие люди — не по крови, а по духу. Они гораздо ценнее в моей жизни. Я никому ничего не должна. Когда близкие по крови люди воспринимают меня только как человека, к которому можно обратиться исключительно за деньгами или за возможностью решить какой-то вопрос, это абсолютно чужие люди. У меня не будет искренних отношений с мамой и дочерью, в которые я верила», — сказала Волочкова.

Также она рассказала, что родственники заблокировали ее в соцсетях.

«Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — отметила балерина.

Что Волочкова говорила об алкоголе

Анастасия Волочкова в декабре прошлого года приняла участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». В ходе проекта она опровергла информацию о наличии у нее алкогольной зависимости.

«Мне не стыдно и абсолютно все равно, что обо мне подумают люди. Кто эти люди? У нас полстраны пьет паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать все что хочу. Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может», — заявила артистка.

Что Волочкова говорила об СВО

Анастасия Волочкова после начала спецоперации заявила, что поддерживает Россию, и объяснила, почему не ездит со своим балетом в Донбасс.

«С балетом я не могу приехать, потому что у меня девочки, им по 10 лет. Я в Донбассе с 18 лет, я за Россию — и в Донбасс, и на Луну», — сказала она.

В 2024 году артистка присоединилась к штабу помощи спецоперации. Волочкова регулярно приглашает на свои постановки военнослужащих и семьи участников СВО.

Читайте также:

Дебют Петросян на Олимпиаде: болезнь, пропуск тренировки, шансы на медали

Тайна Ванги: три пророчества на 2026 год, которые она запретила публиковать

Нервный срыв, хейт из-за фигуры, мнение об СВО: как живет Анна Семенович

Анастасия Волочкова
шоу-бизнес
балерины
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве сестры
В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши
Антикоррупционный суд оставил бывшего министра Украины в СИЗО
Украина перекрывает вентиль. Почему газ из РФ не доходит до Европы
Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка
Сочинское небо закрыли до особого распоряжения
Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда
«Ни еды, ни воды»: стало известно, как ВСУ бросили солдат под Цветковом
Японский дед украл унитаз и полгода смывал улики
В центре Парижа появились свастика и призывы к убийству
Разрыв с матерью и дочерью, операция, слова об СВО: как живет Волочкова
«Император человечества». Трамп планирует захватить мир с помощью нефти
На пляж в Британии выбросило тысячи необычных моллюсков
Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян
Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни
Умер легендарный актер из «Крестного отца»
Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова
Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.