Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:55

Стало известно состояние Волочковой после экстренной операции

Продюсер Дворцов: Волочкова могла остаться без части ноги из-за тяжелой травмы

Анастасия Волочкова в 2007 году Анастасия Волочкова в 2007 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Балерина Анастасия Волочкова могла остаться без части ноги из-за полученной травмы, заявил ее близкий друг, продюсер Сергей Дворцов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», операция, проведенная в Германии, была экстренной, и балерина пока еще не восстановилась.

Операция была прямо экстренная, внеплановая. Она поехала в лучшую клинику Германии к лучшим врачам. Травму она получила во время рабочего процесса. К своему шоу она еще не вернулась. Сейчас пока у нее восстановление будет не совсем быстрое, но, я думаю, и недолгое. <…> Возможно, она даже могла остаться и без части ноги, — рассказал Дворцов.

Продюсер поблагодарил медиков за то, что они поставили балерину на ноги и «вернули к жизни». Он связал случившееся с интенсивным графиком балерины, который ощутимо сказывается на ее здоровье.

При этом ранее сообщалось, что Волочкова опровергла слухи о лечении в немецкой клинике. СМИ писали, что балерина находится на отдыхе в Европе, так как у нее осталось всего две недели перерыва между сезонами, и она решила провести их за границей.

Россия
продюсеры
заявления
Анастасия Волочкова
здоровье
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.