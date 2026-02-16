Стало известно состояние Волочковой после экстренной операции

Балерина Анастасия Волочкова могла остаться без части ноги из-за полученной травмы, заявил ее близкий друг, продюсер Сергей Дворцов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», операция, проведенная в Германии, была экстренной, и балерина пока еще не восстановилась.

Операция была прямо экстренная, внеплановая. Она поехала в лучшую клинику Германии к лучшим врачам. Травму она получила во время рабочего процесса. К своему шоу она еще не вернулась. Сейчас пока у нее восстановление будет не совсем быстрое, но, я думаю, и недолгое. <…> Возможно, она даже могла остаться и без части ноги, — рассказал Дворцов.

Продюсер поблагодарил медиков за то, что они поставили балерину на ноги и «вернули к жизни». Он связал случившееся с интенсивным графиком балерины, который ощутимо сказывается на ее здоровье.

При этом ранее сообщалось, что Волочкова опровергла слухи о лечении в немецкой клинике. СМИ писали, что балерина находится на отдыхе в Европе, так как у нее осталось всего две недели перерыва между сезонами, и она решила провести их за границей.