Волочкова вышла на связь после сообщений о лечении в Германии Волочкова опровергла слухи о прохождении лечения в Германии

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что находится на отдыхе в Европе, а не на лечении, опровергнув слухи, появившиеся после публикации ее фото из немецкой клиники, сообщает StarHit. По ее словам, у нее осталось всего две недели перерыва между сезонами, и она решила провести их за границей.

У меня осталось несколько дней отдыха. Вы вообще в своем уме? Вам скучно без меня и вы не можете пережить? Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу… На Мальдивы долго! <...> Дайте я за вас отдохну хоть, люди добрые! Пока, неудачники! — сказала Волочкова.

Артистка подчеркнула, что не собирается оправдываться за свой отпуск и намерена продолжать делиться фотографиями в соцсетях, не обращая внимания на критику. Она также посоветовала недоброжелателям следить за собственной жизнью.

Ранее Волочкова назвала недостоверной информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Знаменитость заявила, что отслеживает платежи в приложении «Госуслуги». По ее словам, в этой квартире живет ее «близкий человек», который исправно оплачивает счета.