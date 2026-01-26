«Никаких долгов нет»: Волочкова ответила на слухи о проблемах с квартирой Волочкова опровергла слухи о задолженности по коммунальным платежам за квартиру

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала недостоверной информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. В разговоре с РИА Новости она заявила, что отслеживает платежи в приложении «Госуслуги».

У меня нет никаких долгов за коммунальные услуги. У меня приложение скачано — «Госуслуги», никаких долгов нет. В этой квартире живет мой близкий человек и исправно оплачивает коммунальные услуги, — сказала она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Волочковой, недавно отметившей 50-летний юбилей, может грозить судебное разбирательство из-за долгов за коммунальные услуги. По информации канала, счета за четырехкомнатную квартиру артистки в центре Москвы, купленную в 2001 году, не оплачены с августа 2025 года.

