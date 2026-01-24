Волочковой может грозить суд из-за квартиры в Москве SHOT: Волочковой может грозить суд из-за неоплаты коммунальных услуг

Балерине Анастасии Волочковой, недавно отметившей 50-летний юбилей, может грозить судебное разбирательство из-за долгов за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, счета за четырехкомнатную квартиру артистки в центре Москвы, купленную в 2001 году, не оплачены с августа 2025 года.

В сообщении говорится, что сумма задолженности за жилье площадью 165 квадратных метров в историческом доме в Петровском переулке составляет 121 тыс. рублей. Рыночная стоимость этой недвижимости оценивается почти в 150 млн рублей.

