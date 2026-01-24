Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 16:22

Волочковой может грозить суд из-за квартиры в Москве

SHOT: Волочковой может грозить суд из-за неоплаты коммунальных услуг

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Балерине Анастасии Волочковой, недавно отметившей 50-летний юбилей, может грозить судебное разбирательство из-за долгов за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, счета за четырехкомнатную квартиру артистки в центре Москвы, купленную в 2001 году, не оплачены с августа 2025 года.

В сообщении говорится, что сумма задолженности за жилье площадью 165 квадратных метров в историческом доме в Петровском переулке составляет 121 тыс. рублей. Рыночная стоимость этой недвижимости оценивается почти в 150 млн рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По версии источника, в бюджет могло не поступить около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.

До этого стало известно, что муж певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова) Вячеслав Дайчев задолжал судебным приставам 4,4 млн рублей. В ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли новые исполнительные производства на сумму 1,05 млн рублей.

Анастасия Волочкова
долги
суды
квартиры
коммунальные услуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тайны следствия», шоу «Дуэты», отказ от Москвы: как живет Анна Ковальчук
Сын Олейникова назвал дату и место прощания с режиссером
Мирошник обвинил Киев в ударе по медикам в день переговоров в Абу-Даби
Переговоры по Украине в Абу-Даби «прошли конструктивно»
«Мне нельзя говорить вам об этом»: Трамп конфисковал нефть Венесуэлы
Умер депутат Мособлдумы Максимович
Клебо взял первенство в рамках этапа Кубка мира
Добавляю в фарш к макаронам лесные грибы — мой проверенный союз
Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе
Шеф-повар из Асбеста с 17-летним стажем получил три медали за разгром ВСУ
Ученые выяснили, имеет ли значение размер мужского детородного органа
Волочковой на 50-летие подарили 10 млн рублей на апгрейд
Убийство медиков и адская мясорубка: новости СВО к вечеру 24 января
Врач объяснил, сколько чашек капучино в день можно беременным
Боец ММА отделал соседа из-за шума и пообещал пристрелить его семью
Правительство предложило ввести обязательную геномную регистрацию военных
Самый дорогой тур в России оказался в 900 раз дороже самого дешевого
В Китае разворачивается громкий коррупционный скандал
Стала известна дата премьеры «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Политолог назвал последствие для Евросоюза из-за финансирования Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.