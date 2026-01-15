Муж певицы Алексы задолжал приставам крупную сумму

Муж певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова) Вячеслав Дайчев задолжал судебным приставам 4,4 млн рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ФССП. В ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли новые исполнительные производства на сумму 1,05 млн рублей.

О его крупных долгах стало известно еще в октябре прошлого года. С того момента несколько старых исполнительных производств были закрыты, но при этом Дайчев накопил новые задолженности. В ноябре с него пытались взыскать крупную сумму, включая 10 штрафов ГИБДД по 1750 рублей каждый. В декабре суд обязал его выплатить государственную пошлину в размере 3000 рублей, а также выписал штраф за неправильную парковку на 6000 рублей. Кроме того, еще одно исполнительное производство было открыто уже в январе 2026 года. С Дайчева планируют взыскать 1000 рублей исполнительского сбора.

Еще в октябре 2025 года Алекса заявила о совместном с мужем решении развестись. Она призвала поклонников не строить догадок по поводу разрыва с фитнес-тренером. Исполнительница объяснила, что никто никого не бросал. По ее словам, у них была своя история любви, в результате которой родилась их дочь Адриана. Алекса подчеркнула, что решение о расставании далось обоим непросто, но оно было принято совместно.

Ранее в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов сообщили о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы Ларисы Долиной. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что им пришлось обратиться в правоохранительные органы для принудительного выселения артистки из квартиры в Хамовниках.