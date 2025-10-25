«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) заявила, что приняла решение о разводе вместе с супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница призвала подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не строить догадок по поводу разрыва.

Хочу внести ясность, так как многие из вас строят свои догадки. <…> Первое и самое важное: никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение далось нам обоим непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях, — подчеркнула Алекса.

По словам певицы, несмотря на расставание, обе стороны планируют активно участвовать в жизни дочери. Также артистка попросила поклонников «никого не оскорблять».

Ранее о разводе заявила российская модель Юлия Лобова. Она прожила в браке с бизнесменом и пианистом Омаром Арфушем 16 лет. По словам манекенщицы, причиной разрыва отношений стала измена супруга. При этом сам Арфуш не стал отрицать слов Лобовой. В соцсетях бизнесмен написал, что она заслуживает лучшего человека.