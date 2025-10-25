Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 20:21

«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем

Алекса назвала обоюдным решением расставание с мужем

Алекса (Александра Чвикова) Алекса (Александра Чвикова) Фото: Социальные сети

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) заявила, что приняла решение о разводе вместе с супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница призвала подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не строить догадок по поводу разрыва.

Хочу внести ясность, так как многие из вас строят свои догадки. <…> Первое и самое важное: никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение далось нам обоим непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях, — подчеркнула Алекса.

По словам певицы, несмотря на расставание, обе стороны планируют активно участвовать в жизни дочери. Также артистка попросила поклонников «никого не оскорблять».

Ранее о разводе заявила российская модель Юлия Лобова. Она прожила в браке с бизнесменом и пианистом Омаром Арфушем 16 лет. По словам манекенщицы, причиной разрыва отношений стала измена супруга. При этом сам Арфуш не стал отрицать слов Лобовой. В соцсетях бизнесмен написал, что она заслуживает лучшего человека.

Алекса
разводы
дети
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня после торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.