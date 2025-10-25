Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:58

«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе

Топ-модель Лобова объявила о разводе с бизнесменом Арфушем из-за измены

Юлия Лобова Юлия Лобова Фото: Социальные сети

Российская модель Юлия Лобова на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявила о разводе с бизнесменом и пианистом Омаром Арфушем, в браке с которым прожила 16 лет. По ее словам, причиной разрыва отношений стала измена супруга.

Я ушла от мужа. Он не прошел испытания славой, деньгами и верностью. После 16 лет совместной жизни я узнала, что он мне изменял. Все это время я была верна и искренне его любила. Я боготворила его! Он был для меня единственным. Он вонзил в мое сердце самый острый нож, к которому я не была готова, — заявила Лобова.

При этом сам Арфуш не стал отрицать слов Лобовой. В комментариях под публикацией бизнесмен написал, что она заслуживает лучшего человека, чем он.

Ты заслуживаешь кого-то лучше меня. Твоя душа чудесна. Ангел. Я всегда буду рядом, — отметил Арфуш.

Ранее бывший муж Дженнифер Лопес Оджани Ноа обвинил певицу в изменах, после того как звезда заявила, что ни один мужчина не мог подарить ей главного — любви по-настоящему. По его словам, их брак разрушился по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Ноа счел, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье в СМИ.

Россия
модели
разводы
бизнесмены
измены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.