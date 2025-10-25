«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе

Российская модель Юлия Лобова на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявила о разводе с бизнесменом и пианистом Омаром Арфушем, в браке с которым прожила 16 лет. По ее словам, причиной разрыва отношений стала измена супруга.

Я ушла от мужа. Он не прошел испытания славой, деньгами и верностью. После 16 лет совместной жизни я узнала, что он мне изменял. Все это время я была верна и искренне его любила. Я боготворила его! Он был для меня единственным. Он вонзил в мое сердце самый острый нож, к которому я не была готова, — заявила Лобова.

При этом сам Арфуш не стал отрицать слов Лобовой. В комментариях под публикацией бизнесмен написал, что она заслуживает лучшего человека, чем он.

Ты заслуживаешь кого-то лучше меня. Твоя душа чудесна. Ангел. Я всегда буду рядом, — отметил Арфуш.

