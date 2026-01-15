Атака США на Венесуэлу
Верховный суд США отклонил жалобу России по делу ЮКОСа на $50 млрд

ЮКОС ЮКОС Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию России по делу ЮКОСа, говорится в решении инстанции. Речь шла о жалобе по делам бывших мажоритарных акционеров компании на сумму свыше $50 млрд.

В 2014 году международный арбитражный суд в Гааге, действующий под эгидой Постоянной палаты третейского суда, после десятилетнего разбирательства постановил взыскать с России более $50 млрд в пользу трех компаний, связанных с бывшими владельцами ЮКОСа. Позже этот вердикт был оспорен в нидерландской судебной системе.

Ранее Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-руководителя финансового объединения MENATEP Платона Лебедева. Инициатором соответствующего иска выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

До этого в Сети начали распродавать итальянскую мебель из кабинета экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. За стол миллиардера предлагали заплатить 250 тыс. рублей вместо его реальной стоимости в 600 тыс. рублей, тумбу отдавали за 300 тыс. рублей. Все предметы мебели находились в замке в Басманном районе Москвы, который основатель нефтекомпании арендовал на 49 лет.

