06 октября 2025 в 15:52

В России рассказали о судьбе земельного участка Ходорковского и Лебедева

Михаил Ходорковский Михаил Ходорковский Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-руководителя финансового объединения MENATEP Платона Лебедева. Инициатором соответствующего иска выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России, передает ТАСС.

Исковое заявление удовлетворить — обратить земельный участок в доход государства, — озвучила решение судья Елена Боярникова.

Отмечается, что предметом разбирательства стал участок бывшего вице-президента MENATEP Владимира Дубова, фактическим владельцем которого являлся Ходорковский. Представители ответчика не явились на заседание суда, добавили в агентстве.

Ранее в Сети начали распродавать итальянскую мебель из кабинета экс-главы ЮКОСа. За стол Ходорковского предлагали заплатить 250 тыс. рублей вместо его реальной стоимости в 600 тыс. рублей, тумбу отдавали за 300 тыс. рублей. Все предметы мебели находились в замке в Басманном районе Москвы, который основатель нефтекомпании арендовал на 49 лет.

