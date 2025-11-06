Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея

Мещанский суд Москвы принял решение об обращении в доход государства лицея-интерната «Подмосковный», созданного экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации ТАСС, бывший топ-менеджер российской компании фактически владел учебным заведением.

Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат „Подмосковный“» обратить в доход государства, — огласил решение судья.

Ранее Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Ходорковского и экс-руководителя финансового объединения MENATEP Платона Лебедева. Инициатором соответствующего иска выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

До этого в Сети начали распродавать итальянскую мебель из кабинета экс-главы ЮКОСа. За стол Ходорковского предлагали заплатить 250 тыс. рублей вместо его реальной стоимости в 600 тыс. рублей, тумбу отдавали за 300 тыс. рублей. Все предметы мебели находились в замке в Басманном районе Москвы, который основатель нефтекомпании арендовал на 49 лет.