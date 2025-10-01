«Чувствую себя плохо»: ученица об отравлении порошком в лицее Екатеринбурга NEWS.ru: отравившаяся порошком ученица из Екатеринбурга пожаловалась на тошноту

Ученица лицея № 159 в Екатеринбурге пожаловалась на плохое самочувствие после инцидента с порошком в школьной раздевалке. В беседе с NEWS.ru лицеистка рассказала, что несколько человек из ее класса были госпитализированы с симптомами отравления. По словам ученицы, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

Кто-то уронил порошок от протеина в раздевалке, мы им надышались. Стало плохо. Из моего класса троих увезли в больницу. Вот сижу в больнице до сих пор. Чувствую себя плохо, болит голова и живот, тошнит, — высказалась лицеистка.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок.

Впоследствии Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной отравления 12 учеников лицея в Екатеринбурге мог стать предтрен. В материале сказано, что один из учеников восьмого класса принес спортивную добавку в раздевалку. По данным канала, часть предтрена была рассыпана.