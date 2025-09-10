Неизвестный устроил поножовщину в одном из лицеев Франции Мужчина с ножом ранил ученика и преподавателя лицея на юге Франции

Неизвестный мужчина с ножом напал на лицей в Антибе на юге Франции, сообщает региональная газета Nice Matin. По ее информации, в результате пострадали как минимум два человека — 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Один из них находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что нападавшим мог оказаться бывший ученик этого лицея.

Человек, вооруженный ножом, ворвался в среду рано утром, около 14 часов, в садоводческую школу Антиба. Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, — говорится в публикации.

Ранее в Челябинске задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Предполагается, что подростки в возрасте от 12 до 14 лет систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить город» от них.

До этого о Всеволожском районе Ленинградской области подросток расстрелял прохожего из травматического пистолета за замечание. Возбуждено уголовное дело о вандализме.