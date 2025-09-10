Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:55

Неизвестный устроил поножовщину в одном из лицеев Франции

Мужчина с ножом ранил ученика и преподавателя лицея на юге Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный мужчина с ножом напал на лицей в Антибе на юге Франции, сообщает региональная газета Nice Matin. По ее информации, в результате пострадали как минимум два человека — 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Один из них находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что нападавшим мог оказаться бывший ученик этого лицея.

Человек, вооруженный ножом, ворвался в среду рано утром, около 14 часов, в садоводческую школу Антиба. Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, — говорится в публикации.

Ранее в Челябинске задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Предполагается, что подростки в возрасте от 12 до 14 лет систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить город» от них.

До этого о Всеволожском районе Ленинградской области подросток расстрелял прохожего из травматического пистолета за замечание. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

Франция
лицеи
школы
школьники
ученики
нападения
ножи
пострадавшие
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.