Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город В Челябинске задержали подростков за жестокие нападения на бездомных

В Челябинске задержана группа несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства, сообщает издание «74.ru». Центральный районный суд города принял решение о заключении под стражу трех школьников на срок до 25 октября.

Подростки в возрасте от 12 до 14 лет систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить Челябинск» от них. Все свои действия они фиксировали на видео для последующей публикации в социальных сетях.

Одно из нападений завершилось гибелью потерпевшего. Нападавшие предварительно дезориентировали жертву, распылив в ее лицо перцовый баллончик, после чего нанесли множественные удары ногами и стеклянной бутылкой по голове.

Еще двое пострадавших от рук подростков были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них серьезные телесные повреждения, потребовавшие срочной госпитализации.

Ранее сообщалось, что подросток расстрелял прохожего из травматического пистолета за замечание во Всеволожском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о вандализме.