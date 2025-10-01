Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:36

Стало известно, чем отравились 12 лицеистов из Екатеринбурга

SHOT: школьники из Екатеринбурга отравились порошковым энергетиком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной отравления 12 учеников лицея в Екатеринбурге мог стать предтрен. По предварительной информации, школьники употребляли порошковый энергетик перед уроком физкультуры.

В материале сказано, что один из учеников восьмого класса принес спортивную добавку в раздевалку. По данным канала, часть предтрена была рассыпана, из-за этого школьники надышались. В результате лицеистов поместили в медучреждение. Среди пострадавших есть девочки.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Уточнялось, что утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок.

До этого выяснилось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и отправились на госпитализацию. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах.

После появилась информация, что число погибших из-за отравления алкоголем в Ленинградской области выросло до 38. По данным источника, они проживали либо были зарегистрированы в шести районах региона.

Екатеринбург
отравления
школьники
физкультура
