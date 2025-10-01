Стало известно, чем отравились 12 лицеистов из Екатеринбурга SHOT: школьники из Екатеринбурга отравились порошковым энергетиком

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной отравления 12 учеников лицея в Екатеринбурге мог стать предтрен. По предварительной информации, школьники употребляли порошковый энергетик перед уроком физкультуры.

В материале сказано, что один из учеников восьмого класса принес спортивную добавку в раздевалку. По данным канала, часть предтрена была рассыпана, из-за этого школьники надышались. В результате лицеистов поместили в медучреждение. Среди пострадавших есть девочки.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Уточнялось, что утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок.

