01 октября 2025 в 11:22

Увеличилось число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти

Число погибших из-за отравления алкоголем в Ленобласти увеличилось до 38

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число погибших из-за отравления алкоголем в Ленинградской области выросло до 38, сообщили в правоохранительных органах. По данным источника, которые приводит ТАСС, погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести районах региона.

По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта, — отметил он.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Также стало известно, что 60-летняя Ольга С., которая работает учителем-дефектологом в детском саду в Сланцах, поставляла суррогатный алкоголь в Гостицы. Ее партнером по делу стал 78-летний Николай Б., который продавал суррогат по всей деревне. В его квартире обнаружены пластиковые канистры объемом до 10 литров. Некоторые из выживших сообщили, что покупали опасный алкоголь у задержанных.

Ленобласть
отравления
суррогат
погибшие
