Раскрыт поставщик суррогатного алкоголя-убийцы в Ленобласти

В Ленобласти 60-летняя Ольга С., которая работает учителем-дефектологом в детском саду в Сланцах, поставляла суррогатный алкоголь в Гостицы, пишет Telegram-канал SHOT. Ее партнером по делу стал 78-летний Николай Б., который продавал суррогат по всей деревне. В его квартире обнаружены пластиковые канистры объемом до 10 литров.

По данным источника, первые сигналы о возможных отравлениях поступили 24 сентября, когда в сланцевскую больницу был доставлен 54-летний Юрий из деревни Гостицы, спасти его не удалось. Мужчина скончался спустя несколько часов. В тот же день погиб 69-летний Борис, также из этой деревни, а на следующий день было зафиксировано еще пять смертей, в том числе жены продавца алкоголя.

Некоторые из выживших сообщили, что покупали опасный алкоголь у задержанных. В настоящий момент следствие выясняет все обстоятельства дела и решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее выяснилось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и отправились на госпитализацию. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах.