Семь человек умерли из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти

Семь жителей Ленинградской области умерли из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщил Telegram-канал Baza. Кроме того, два человека пострадали, их госпитализировали. Инциденты произошли в населенных пунктах Сланцы и Гостилицы.

Правоохранители задержали предполагаемого производителя алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, изъяты все бутылки с суррогатом.

Ранее суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр». Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно в начале июня 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне произошедшего поручил правительству снять мораторий на плановые проверки для алкогольного бизнеса. Между тем прокурор в ходе прений запрашивал почти по 10 лет колонии для Айрапетяна и Гусейнова.