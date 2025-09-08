Раскрыто, какой срок грозит фигурантам дела об отравлении «Мистером Сидром» Прокурор запросил 9 лет и 9 месяцев колонии для фигурантов дела «Мистер Сидр»

Прокурор в ходе прений запросил почти по 10 лет колонии двум фигурантам по уголовному делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым умерли 50 человек, сообщает ТАСС. Дело рассматривает суд Красноглинского района Самары.

Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказал гособвинитель.

Ранее стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну.

По версии следствия, Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка. Следствие считает, что Айрапетян хотел ускорить процесс брожения.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно в начале июня 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне произошедшего поручил правительству снять мораторий на плановые проверки для алкогольного бизнеса.