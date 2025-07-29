Суд раскрыл судьбу обвиняемых по делу об отравлении «Мистером Сидром» Суд оставил под арестом обвиняемых по делу об отравлении «Мистером Сидром»

Обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября, сообщает «Самара 24». Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну.

По версии следствия, Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка. Следствие считает, что Айрапетян хотел ускорить процесс брожения. Суррогатный сидр стал причиной отравления 116 человек, 50 из которых погибли.

По информации правоохранителей, в мае 2023 года с охраняемого склада МВД в Самаре было похищено шесть тонн метанола. Сырье попало к производителю через посредника. Оба обвиняемых находятся под стражей с прошлого года.

Ранее в детском лагере «Аленушка» в Челябинской области произошло массовое отравление детей — 28 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Пятерых из них пришлось госпитализировать. Руководство лагеря провело санитарную обработку и досрочно завершило смену. В то же время Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм.