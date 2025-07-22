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22 июля 2025 в 22:54

Почти 30 воспитанников лагеря под Челябинском пожаловались на здоровье

Около 30 детей из челябинского лагеря «Аленушка» обратились за медпомощью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) 28 детей обратились за медицинской помощью с симптомами недомогания. Пятеро из них были госпитализированы, остальные находятся в медицинском изоляторе лагеря, где им оказывают необходимую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

По данным ведомства, ночью 22 июля у детей появились признаки острого недомогания. В лагере, принадлежащем ЮУЖД, незамедлительно были приняты меры: проведена санитарная обработка помещений, усилен контроль за соблюдением гигиенических норм. Как отмечается, перед началом смены лагерь получил положительное заключение Роспотребнадзора, а весь персонал прошел необходимые инструктажи.

Южно-Уральская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося, — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, у детей выявлены симптомы острой кишечной инфекции. Руководство лагеря приняло решение о досрочном завершении смены с возвратом денег за путевки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, деятельность лагеря приостановлена.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова дала советы, как уберечь своего ребенка от вшей. По ее словам, во избежание педикулеза и других паразитарных заболеваний родителям следует лишний раз объяснить ребенку, что можно использовать исключительно свои принадлежности для личной гигиены. Особенно важно провести такую беседу перед поездкой в детский лагерь.

Челябинская область
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