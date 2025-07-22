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22 июля 2025 в 18:08

Родителям дали советы, как уберечь ребенка от заражения вшами

Дерматолог Галлямова призвала напомнить детям о правилах личной гигиены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во избежание педикулеза и других паразитарных заболеваний родителям следует лишний раз объяснить ребенку, что можно использовать исключительно свои принадлежности для личной гигиены, заявила 360.ru дерматолог Юлия Галлямова. Особенно важно провести такую беседу перед поездкой в детский лагерь.

Нельзя пользоваться чужими резинками, расческами, личными принадлежностями. Свои аксессуары нельзя давать другим, а если ими все-таки кто-то воспользовался, то не трогать после этого. Ребенок должен четко знать, что у него собственные полотенце и подушка, — отметила Галлямова.

Если в окружении ребенка появился зараженный человек, ему нужно ограничить контакт с ним, а также внимательнее следить за личной гигиеной. В том числе ежедневно мыть голову и тело, тщательнее расчесываться, своевременно стричься и менять постельное белье, а также минимум раз в неделю убираться, перечислила врач.

Дерматолог Александра Филева ранее предупредила, что, купаясь в сухих фонтанах, можно подхватить бактерии, в том числе кишечную палочку и легионеллу. Помимо них, в стоячей воде размножаются вирусы и паразиты.

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