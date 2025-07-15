Дерматолог предупредила, чем грозит купание в сухих фонтанах Дерматолог Филева заявила, что в фонтанах можно подхватить кишечную палочку

Купаясь в сухих фонтанах, можно подхватить бактерии, в том числе кишечную палочку и легионеллу, заявила РИАМО дерматолог Александра Филева. Помимо них, в стоячей воде размножаются вирусы и паразиты.

Купание в фонтанах, особенно в так называемых сухих, где вода подается периодически, а дно остается открытым, может представлять серьезную угрозу для здоровья детей. Такие водоемы не предназначены для купания и не соответствуют гигиеническим нормам, — предупредила Филева.

Купание в них чревато не только кишечными инфекциями, но и дерматологическими заболеваниями, а также конъюнктивитом. Помимо этого, в фонтане могут быть пыль, выхлопные газы и птичий помет. Это особенно опасно для детей с пониженным иммунитетом, уточнила врач.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что купание в городских фонтанах может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.