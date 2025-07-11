Россиянам раскрыли, как их оштрафуют за купание в фонтанах Эксперт по ЖКХ Бондарь: купание в фонтанах в жару чревато арестом на 15 суток

В жаркую погоду некоторые граждане решают охладиться, залезая в городские фонтаны, однако такое купание может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.

Летом, когда стоит жара, не редкость, что горожане решают освежиться, залезая прямо в городские фонтаны. Однако за такое купание можно получить не только порцию недоумения от прохожих, но и вполне реальный штраф. Если человек залез в фонтан, ему могут выписать штраф до 500 рублей за порчу имущества. Если его действия сочтут нарушением общественного порядка, штраф может составить до 2,5 тысячи рублей, а в некоторых случаях даже привести к аресту на 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что фонтаны являются технически сложными сооружениями и их поломка из-за купания может создать опасность для самих нарушителей. Эксперт по ЖКХ посоветовал россиянам не испытывать судьбу и поискать более безопасные и законные способы, чтобы охладиться в жару.

Купание в фонтане может обойтись недешево, но дело не только в деньгах. Фонтан — это технически сложный объект, там есть насосы, электричество, система фильтрации. Купание может привести к поломкам, авариям, а иногда даже к травмам. Ремонт таких сооружений ложится на бюджет города, то есть на всех нас. Так что лучше поискать более безопасные и законные способы охладиться, например посетить городской пляж или бассейн, — резюмировал Бондарь.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше отказаться от купания в море с обилием водорослей. По ее словам, для аллергиков такой отдых чреват покраснениями на коже, сыпью и зудом. Врач добавила, что в жарких и влажных условиях в водорослях могут размножаться бактерии.