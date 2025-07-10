Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей Врач Чернышова предостерегла аллергиков от купания в море с обилием водорослей

Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше отказаться от купания в море с обилием водорослей, заявила «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова. Для аллергиков такой отдых чреват покраснениями на коже, сыпью и зудом. Врач добавила, что в жарких и влажных условиях в водорослях могут размножаться бактерии.

Теоретически есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом. Но вероятность этого не велика, в нынешнем году таких случаев не выявлено, — предупредила Чернышова.

Она призвала лишний раз не контактировать с водорослями и тем более не пытаться намазать их на кожу. Эта растительность действительно богата биоактивными веществами, такими как цинк и железо. Однако в косметологии перед применением водоросли проходят специальную обработку. Самостоятельно же устраивать себе подобные «спа-процедуры» опасно, заключила врач.

Иммунолог Наталья Попова ранее заявила, что наиболее трудной для выявления является аллергия на лекарственные препараты. По ее словам, определить ее можно с помощью кожного тестирования и анализа крови, однако часто результаты оказываются ложноположительными.