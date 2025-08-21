Разработчики раскрыли тайну вокруг защитной сети «Дарвин» Разработчик Дорофеев: сеть «Дарвин» может гасить до 100% энергии дронов

Российская компания «Системы механической защиты» разработала инновационный способ противодействия беспилотникам. Защитно-улавливающая сеть «Дарвин» из полиамидных нитей способна поглощать от 50% до 100% кинетической энергии БПЛА, заявил генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Дорофеев в беседе с РИА Новости.

Технология работает в две фазы: сначала сеть растягивается под воздействием удара, гася энергию дрона, затем ячейки сети обеспечивают физическое задержание или запутывание аппарата. Один ряд сетки эффективен против всех типов беспилотников размером до пяти метров.

Система устанавливается на расстоянии не менее пяти метров от защищаемого объекта с помощью специальных стоек с распорками. Сфера применения включает критически важные объекты инфраструктуры: узлы связи, ЦОДы, промышленные предприятия, учебные и медицинские учреждения.

Вопрос уже не «если», а «когда» и «где» произойдет следующая атака. Наша задача — не жить в ожидании, а найти эффективные способы защиты, — указал Дорофеев.

Экономическая эффективность системы многократно превосходит традиционные методы перехвата. Стоимость перехвата ракетой «земля-воздух» в сотни раз превышает цену дрона, а электронные средства подавления имеют ограниченный радиус действия и не работают против автономных БПЛА.

При этом стоимость одного квадратного метра сети составляет всего 300 рублей. Актуальность разработки подтверждается планами поставок на Украину до четырех млн дронов в 2025 году. Система обеспечивает физическую защиту без необходимости лицензирования и не создает помех для связи.

До этого российские специалисты завершили разработку прототипа перспективного зенитного комплекса «Летучий голландец». Новая система ПВО создана на базе ЗРК «Панцирь» и отличается полным отсутствием экипажа, что значительно повышает безопасность эксплуатации.