В России создали прототип «убийцы дронов», управляемый на расстоянии

В России разработали прототип новейшей системы противовоздушной обороны, получившей название «Летучий голландец», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, комплекс максимально безопасен для военнослужащих, поскольку в нем нет экипажа. Разработка бойцов из ОСПН «Кочевник» также имеет встроенный искусственный интеллект.

Как уточнил канал, «Летучий голландец» создан на базе зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». Управление комплексом производится на расстоянии в сотни километров. Это повышает безопасность персонала. Машину уже испытали во время работы по условным целям. Ее прозвали «Летучим голландцем» не только за возможности ИИ, но также за автономность.

Ранее издание The Barents Observer сообщило, что Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерными боеголовкой и двигателем. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в стране обновили указания для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли. Там расположен космодром Паньково, используемый для испытаний ядерного оружия. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.