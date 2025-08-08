На Западе выяснили, что на днях РФ испытает ракету с ядерной боеголовкой

На Западе выяснили, что на днях РФ испытает ракету с ядерной боеголовкой The Barents Observer: РФ на днях испытает ракету «Буревестник» на Новой Земле

Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем в ближайшие дни, сообщает издание The Barents Observer. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли, где находится космодром Паньково — его используют для испытаний ядерного оружия с конца 1950-х годов.

В материале указано, что территория площадью 500 квадратных километров оказалась недоступна для полетов с 7 по 12 августа. У берегов архипелага располагаются четыре судна. Нильсен считает, что они размещены по траектории полета ракеты. Кроме того, на авиабазе Рогачево (на Новой Земле) базируются два самолета Росатома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже произведен. По его словам, ракета поступила в войска. Глава государства добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.

Тем временем начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко информировал, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности, «Орешник» стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, который имеется у России для защиты.