Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 22:18

На Западе выяснили, что на днях РФ испытает ракету с ядерной боеголовкой

The Barents Observer: РФ на днях испытает ракету «Буревестник» на Новой Земле

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем в ближайшие дни, сообщает издание The Barents Observer. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли, где находится космодром Паньково — его используют для испытаний ядерного оружия с конца 1950-х годов.

В материале указано, что территория площадью 500 квадратных километров оказалась недоступна для полетов с 7 по 12 августа. У берегов архипелага располагаются четыре судна. Нильсен считает, что они размещены по траектории полета ракеты. Кроме того, на авиабазе Рогачево (на Новой Земле) базируются два самолета Росатома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже произведен. По его словам, ракета поступила в войска. Глава государства добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.

Тем временем начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко информировал, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности, «Орешник» стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, который имеется у России для защиты.

Запад
Россия
ракеты
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.