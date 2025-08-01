Путин заявил, что «Орешник» готов к бою Путин: первый серийный «Орешник» поступил на вооружение ВС России

В России произведен первый серийный комплекс «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. По его словам, которые приводит ТАСС, ракета поступила в войска.

У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. И она поступила в войска, — сказал он.

Глава государства добавил, что вопрос о поставках новейшего ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы. По словам Путина, сейчас стороны выбирают место его размещения.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, имеющийся у России для защиты.