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01 августа 2025 в 14:41

Путин заявил, что «Орешник» готов к бою

Путин: первый серийный «Орешник» поступил на вооружение ВС России

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России произведен первый серийный комплекс «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. По его словам, которые приводит ТАСС, ракета поступила в войска.

У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. И она поступила в войска, — сказал он.

Глава государства добавил, что вопрос о поставках новейшего ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы. По словам Путина, сейчас стороны выбирают место его размещения.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, имеющийся у России для защиты.

Россия
Владимир Путин
ракета «Орешник»
ВС РФ
оружие
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