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10 июля 2025 в 16:01

В Белоруссии нашли людей для освоения «Орешника»

Минобороны Белоруссии сообщило о готовности осваивать ракету «Орешник»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

У нас есть люди, готовые его осваивать, — сказал Муравейко.

По его словам, в Белоруссии найдутся специалисты, которые смогут эффективно работать с этим вооружением и взаимодействовать с российскими коллегами по его эксплуатации на территории республики. При этом Муравейко отказался «раскрывать все карты». Однако все вопросы по созданию подразделений для «Орешника» в Белоруссии, уточнил замминистра, решены.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, имеющийся у России для защиты.

Белоруссия
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Россия
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