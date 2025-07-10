В Белоруссии нашли людей для освоения «Орешника»

Белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении.

У нас есть люди, готовые его осваивать, — сказал Муравейко.

По его словам, в Белоруссии найдутся специалисты, которые смогут эффективно работать с этим вооружением и взаимодействовать с российскими коллегами по его эксплуатации на территории республики. При этом Муравейко отказался «раскрывать все карты». Однако все вопросы по созданию подразделений для «Орешника» в Белоруссии, уточнил замминистра, решены.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, имеющийся у России для защиты.