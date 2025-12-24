Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:03

Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кремль не комментирует публикации о киевском варианте плана урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что уже отвечал на этот вопрос и не видит смысла повторяться, передает ТАСС.

Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться, — сообщил Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал очередным пиаром озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским пункты мирного плана. Он добавил, что в представленном списке нет четкого понимания статуса Киева в глазах НАТО. Чепа предположил, что документ еще будет дорабатываться.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев не сможет соблюдать мирный план, предложенный президентом Украины. По его мнению, у Киева не будет финансовой возможности покрыть расходы на содержание армии численностью 800 тыс. человек. Он напомнил, что Украине дали деньги в долг. Также, по словам Дандыкина, в представленном документе нет никаких долгосрочных гарантий для России.

Украина
Дмитрий Песков
Киев
переговоры
