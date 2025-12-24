В Кремле заявили, что США знают позицию России по Украине Песков: позиция России по украинскому урегулированию хорошо известна США

Американские партнеры осведомлены о ключевых параметрах позиции России по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что в переговорном процессе «мяч находится на российском поле», передает ТАСС.

Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов, — отметил представитель Кремля.

Ранее Уитэкер заявил, что американская сторона в рамках переговоров с Москвой стремится понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта. При этом он не стал раскрывать значение своих слов.

До этого постоянный представитель США при НАТО сообщил, что Украине необходимо быть готовой к продолжению боевых действий в 2026 году. Он связал дальнейшие перспективы конфликта с результатами переговоров, которые могут пройти в Майами в ближайшие дни с участием представителей России, США и ключевых европейских союзников Киева.