Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 04:22

В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году

Постпред США при НАТО Уитакер: Украине придется готовиться к боям в 2026 году

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украине необходимо быть готовой к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил в эфире американского телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он связал дальнейшие перспективы конфликта с результатами переговоров, которые могут пройти в Майами в ближайшие дни с участием представителей России, США и ключевых европейских союзников Киева.

При этом дипломат подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не оставляет попыток достичь мирного урегулирования и воспользуется любым шансом на соглашение. Он также напомнил о мерах поддержки Украины, включая недавно согласованный кредит ЕС и схему поставок вооружений через структуры НАТО.

Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся, — подчеркнул постпред.

При этом Уитакер надеется, что украинский конфликт может закончиться очень скоро. По его словам, мирное урегулирование сейчас представляется более достижимым, чем когда-либо прежде.

Украина
НАТО
конфликты
готовность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году
Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна
Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году
В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона
В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России
Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа
Хакеры украли персональные данные миллионов французов
Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир»
Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости
МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины
Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию
Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео
Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска
Как забыть бывшего и найти любовь: ответы на женские вопросы об отношениях
Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве
ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников
Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв
США расширили санкционное давление на Венесуэлу
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.