В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году

В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году Постпред США при НАТО Уитакер: Украине придется готовиться к боям в 2026 году

Украине необходимо быть готовой к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил в эфире американского телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он связал дальнейшие перспективы конфликта с результатами переговоров, которые могут пройти в Майами в ближайшие дни с участием представителей России, США и ключевых европейских союзников Киева.

При этом дипломат подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не оставляет попыток достичь мирного урегулирования и воспользуется любым шансом на соглашение. Он также напомнил о мерах поддержки Украины, включая недавно согласованный кредит ЕС и схему поставок вооружений через структуры НАТО.

Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся, — подчеркнул постпред.

При этом Уитакер надеется, что украинский конфликт может закончиться очень скоро. По его словам, мирное урегулирование сейчас представляется более достижимым, чем когда-либо прежде.