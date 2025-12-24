«Мы вас проинформируем»: Песков о контактах Путина и Макрона

Кремль уведомит о возможном возобновлении контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пока Москва не получала предложения о восстановлении диалога, передает ТАСС.

Когда это произойдет, мы вас проинформируем, — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что глава российского государства открыт для беседы с коллегой из Франции, если на то будет обоюдная политическая воля. Представитель Кремля добавил, что намерения французского лидера можно оценить положительно.

До этого Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно в ближайшее время возобновить диалог с РФ. Кроме того, стало известно, что Елисейский дворец не исключает возможности проведения встречи президентов России и Франции.

В свою очередь член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Макрон может оказаться в тупике после слов о желании возобновить контакты с Москвой. По мнению политика, не факт, что «коалиция желающих» примет обратно французского президента.