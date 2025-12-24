Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:24

Врач перечислил главные риски корпоративов

Врач Терновой: отравления и переломы становятся главными рисками корпоративов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отравления и переломы являются наиболее частыми последствиями корпоративов, рассказал Readovka.news директор центра реабилитации им. И. М. Сеченова Константин Терновой. Он отметил, что особенно уязвимы женщины из-за обуви на высоком каблуке.

Врач объяснил, что отравления часто связаны с переизбытком алкоголя и нарушением маркировки и условий хранения блюд. По словам Тернового, горячие блюда могут стать источником ожогов.

Он подчеркнул, что элементы декора, а также конкурсы и танцы могут привести к травмам. Еще одним фактором риска, по словам врача, становятся ДТП с участием нетрезвых водителей.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью. По ее словам, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.

