Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа

Русская православная церковь не обязывает и не осуждает женщин, которые не хотят брать фамилию мужа, это вопрос традиции и личного выбора семьи, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, данный вопрос не относится к догматическим и решение должно приниматься супругами взаимно и с уважением.

Сразу и четко нужно сказать главное: Церковь не имеет никаких канонических установлений или обязательных постановлений, предписывающих жене в обязательном порядке брать фамилию супруга. Этот выбор не является догматическим вопросом, а относится к области традиции и личного благочестивого устроения каждой семьи. Как отвечают священнослужители, решение о фамилии остается за самими супругами, которые должны обсудить его с любовью и взаимным уважением, стараясь избежать ненужного конфликта, — пояснил Иванов.

Он отметил, что, хотя общая фамилия имеет глубокое символическое значение, олицетворяя единство семьи, важна мотивация этого шага. По его словам, формальное следование традиции или, наоборот, отказ из-за гордыни или карьерных амбиций, ставящихся выше семьи, лишены духовного смысла.

Слово «фамилия» в своем первоначальном смысле означает «семья», «род». Общая фамилия — это номинальное выражение единства семейного союза, зримый знак того, что двое стали одной плотью перед Богом. Однако важно различать традицию как живую, осмысленную практику и формальное следование обычаю. Если решение взять фамилию мужа продиктовано лишь страхом осуждения, давлением среды или слепым следованием «как все», то в этом мало духовного смысла. С другой стороны, если желание сохранить свою фамилию вызвано гордыней или карьерными амбициями — это повод для серьезной исповеди и пересмотра своих намерений. В браке нет места индивидуализму, — резюмировал Иванов.

