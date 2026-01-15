Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:59

В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению

Священник Лоргус: верующим нужно соблюдать пост в Крещенский сочельник

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перед Крещением православным необходимо соблюсти пост в Крещенский сочельник, заявил ОТР священник Андрей Лоргус. Кроме того, верующим важно посетить богослужения 18 и 19 января. Он напомнил, что от Рождества до Крещения длится период Святок.

Святки — самое веселое время. На этой неделе идут гуляния, устраиваются гадания и не только. Однако важно понимать, что это не церковный обычай, а народный, крестьянский. К церкви он не имеет отношения, — подчеркнул Лоргус.

Он добавил, что во время святочных гуляний люди часто переодеваются в костюмы. По его словам, в этот период люди ходят друг к другу в гости и радуют близких подарками.

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что водопроводная вода не становится автоматически святой во время празднования Крещения. По его словам, это заблуждение появилось во времена СССР, когда людям было сложно посещать храмы из-за дефицита церквей.

