Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе

Кадровые изменения, произошедшие на некоторых значимых должностях в судебной системе, не подразумевают утрату преемственности, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». По его словам, такое решение призвано повысить эффективность работы.

Хочу подчеркнуть, что все изменения носят не конъюнктурный, а комплексный характер, направлены на формирование эффективной и устойчивой судебной системы. <...> При этом кадровое обновление не означает утрату преемственности, — сказал Краснов.

Он добавил, что судебную систему можно сравнить с живым организмом. Она не может быть статичной. По мнению Краснова, важно сохранять как уже имеющихся профессионалов, так и приток новых сотрудников, способных «адекватно отвечать на современные вызовы».

Ранее Краснов совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. В ходе нее он проверил организацию строительства нового здания высшего судебного органа. Председатель Верховного суда оценил темпы работ, а также поручил уточнить график строительства и внести коррективы в план.