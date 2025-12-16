Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:19

Краснов проверил строительство здания Верховного суда в Петербурге

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проверил организацию строительства нового здания высшего судебного органа. Он оценил темпы работ, сообщили в пресс-службе ВС.

Председатель Верховного суда Российской Федерации совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Игорь Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений, — говорится в сообщении.

Глава ВС поручил уточнить график строительства и внести коррективы в план работ. В ходе поездки Краснов провел совещания с руководством Санкт-Петербургского городского суда и Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Ранее Краснов в ходе пленарного заседания Совета судей России заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией, независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым. Он пояснил, что все суды должны работать строго по закону и руководствоваться позицией Верховного суда.

Игорь Краснов
Верховный суд
Санкт-Петербург
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, за кем осталось право собственности на квартиру Долиной
Верховный суд отменил прежние решения по квартире Долиной
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.