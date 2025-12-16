Краснов проверил строительство здания Верховного суда в Петербурге

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проверил организацию строительства нового здания высшего судебного органа. Он оценил темпы работ, сообщили в пресс-службе ВС.

Председатель Верховного суда Российской Федерации совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Игорь Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений, — говорится в сообщении.

Глава ВС поручил уточнить график строительства и внести коррективы в план работ. В ходе поездки Краснов провел совещания с руководством Санкт-Петербургского городского суда и Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Ранее Краснов в ходе пленарного заседания Совета судей России заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией, независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым. Он пояснил, что все суды должны работать строго по закону и руководствоваться позицией Верховного суда.