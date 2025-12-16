Медведчук объяснил, без чего невозможно проведение выборов на Украине

Проведение выборов или референдума на Украине невозможно без восстановления конституционного правопорядка и гарантий легитимности волеизъявления народа, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим.ру». По его словам, также в стране необходимо упразднить цензуру и другие репрессивные методы, применяемые киевскими властями.

До назначения выборов или референдума необходимо восстановить конституционный правопорядок на Украине. Выборы и референдум должны быть проведены с соблюдением основного закона Украины, с восстановлением прав на свободу слова, — подчеркнул Медведчук.

Ранее глава движения «Другая Украина» выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский, говоря, что готов к проведению выборов, врет президенту США Дональду Трампу. Медведчук считает, что Зеленский давно «узурпировал всю вертикаль государственной власти».

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что будущее Зеленского определится в ближайшие дни. По его словам, существует вероятность, что украинский политик может оставить свой пост под давлением со стороны Вашингтона.