14 декабря 2025 в 19:30

Больше не мариную курицу часами. Готовлю с черносливом и картошкой. Идеальное горячее за час на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запекание курицы в духовке — процесс, требующий внимания: можно легко пересушить мясо или получить бледную кожицу. Но есть волшебный способ, который гарантирует сочный и ароматный результат без лишних хлопот. Готовка в рукаве для запекания — это принцип «поставил и забыл». Плотный пакет создает эффект пароварки, где курица и картофель томятся в собственном соку, а чернослив, размягчаясь, отдает блюду легкую сладость и тонкий фруктовый аромат. Все ингредиенты идеально пропитываются друг другом, а вам остается лишь насладиться вкусом и восхитительным запахом, наполняющим кухню.

Для приготовления вам потребуется: 1 курица весом 1,5–2 кг, 1 кг картофеля, 150 г чернослива без косточек, 2–3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка растительного масла, соль, черный перец, прованские травы по вкусу. Курицу промойте, обсушите, натрите солью, перцем и травами снаружи и внутри. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем слейте воду. В миске смешайте картофель и чернослив с пропущенным через пресс чесноком, маслом, солью и специями. Поместите курицу и овощную смесь в рукав для запекания, равномерно распределив картофель вокруг. Плотно закрепите края рукава, сделайте несколько небольших проколов сверху для выхода пара. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 1 час 20 минут. За 15 минут до готовности разрежьте рукав сверху, чтобы курица и картофель подрумянились. Дайте блюду немного отдохнуть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
ужины
курица
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
