В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы

Туристы из Саудовской Аравии демонстрируют самые высокие траты в Москве по сравнению с гостями из других стран, заявил глава Мостуризма Евгений Козлов в беседе с «Коммерсантом». По его данным, средний чек граждан этого королевства за десятидневное пребывание в столице достигает 302 тыс. рублей.

Этот показатель значительно превышает средние расходы других иностранных туристов, которые составляют около 206 тыс. рублей. Как уточнил Козлов, именно гости с Ближнего Востока и из Индии формируют группу наиболее платежеспособных посетителей Москвы.

При этом в первой половине 2025 года был зафиксирован заметный рост турпотока из целого ряда арабских государств. К примеру, число гостей из Омана увеличилось в 2,6 раза, а из Саудовской Аравии — в 1,3 раза.

Ранее сообщалось, что отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока.