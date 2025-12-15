Новый год-2026
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Попробуйте невероятно сытный и ароматный салат с фасолью и грибами. Это настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день.

Для его приготовления вам потребуется: 1 банка консервированной красной фасоли (слить жидкость), 300 г шампиньонов (нарезать пластинами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости), 3 сваренных вкрутую яйца (кубиками), 150 г твердого сыра (натереть на крупной терке), пучок свежего укропа (мелко порубить). Все подготовленные ингредиенты смешайте в глубокой миске. Заправьте салат майонезом по вкусу, примерно 3-4 столовые ложки, посолите и поперчите. Дайте ему немного пропитаться в холодильнике.

Вкус этого салата — это гармония жареных грибов, нежных фасоли и яиц, пикантного сыра и свежего укропа. Это настолько вкусно, что салат мгновенно исчезает со стола, а рецепт хочется повторять снова и снова, удивляя гостей и домашних.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Крабовый» в слоеном тесте: идеально на случай, если хочется чего-то новенького.

