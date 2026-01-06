Атака США на Венесуэлу
Салат «Свежий бриз» с копченой курицей и яблоком: фаворит после оливье и шубы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Свежий бриз» — фаворит после оливье и шубы. Он идеально впишется в застолье по любому поводу. Готовьте на дни рождения, Новый год и Рождество.

Вкус получается невероятно свежим и сбалансированным: хрустящая пекинская капуста, солоноватая и ароматная копченая курица, сочное кисло-сладкое яблоко, а лимонный сок в заправке добавляет приятную, освежающую кислинку, которая не дает салату казаться тяжелым.

Вам понадобится: половина крупного кочана пекинской капусты (300–400 г), 250 г копченой куриной грудки, 2 кисло-сладких яблока, сок половины лимона, 3–4 ст. л. майонеза, соль, молотый черный перец по вкусу. В большой миске соедините нашинкованную капусту, нарезанные соломкой курицу и яблоки. В отдельной пиале приготовьте заправку: смешайте майонез с лимонным соком, солью и перцем до однородности. Залейте салат заправкой и аккуратно, но тщательно перемешайте. Дайте блюду постоять 5–10 минут, чтобы капуста слегка пропиталась.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Стог сена» с жареным картофелем.

половина крупного кочана пекинской капусты (300-400 г)
250 г копченой куриной грудки
2 кисло-сладких яблока
сок половины лимона
3-4 ст. л. майонеза
соль, молотый черный перец по вкусу
В большой миске соедините нашинкованную капусту, нарезанные соломкой курицу и яблоки.
В отдельной пиале приготовьте заправку: смешайте майонез с лимонным соком, солью и перцем до однородности.
Залейте салат заправкой и аккуратно, но тщательно перемешайте.
Дайте блюду постоять 5-10 минут, чтобы капуста слегка пропиталась.
