Салат «Крабовый» в слоеном тесте: когда хочется чего-то новенького, готовлю это чудо на праздники

Салат «Крабовый» в слоеном тесте гарантированно станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Когда хочется чего-то новенького, всегда готовлю это чудо на праздники.

Вам понадобится: 2 пласта слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 100 г сыра, 100 г кукурузы, 150 г майонеза, 2 зубчика чеснока, зелень. Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте тесто 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые коржи разделите на 2 тонких пласта. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок и зелень. Собирайте торт: первый корж смажьте соусом, посыпьте тертым сыром; второй корж — соус и нарезанные крабовые палочки; третий корж — соус, тертые яйца и кукуруза. Накройте четвертым коржом, сверху смажьте соусом и украсьте тертым яйцом с зеленью. Дайте настояться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус этого блюда — идеальное сочетание хрустящего слоеного теста, нежной крабовой начинки и пикантного чесночного соуса. Такой салат 100-процентно вызовет восторг у всех гостей!

