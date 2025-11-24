День матери
Салат со шпротами, который не стыдно подать на Новый год: не нужно ничего варить и ждать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусный и сытный салат со шпротами. С ним не нужно ничего варить и ждать, пока пропитается. Выходит изумительно вкусная закуска, которую не стыдно подать даже на Новый год.

Вам понадобится банка шпрот (200 г), баночка кукурузы (300 г), свежий огурец, 150 г твердого сыра, упаковка светлых сухариков (50 г) и майонез для заправки. Огурец нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Шпроты разомните вилкой, предварительно слив масло. Смешайте все ингредиенты с майонезом в салатнице, затем добавьте сухарики.

Вкус получается потрясающим: нежность шпрот и сыра, сочность огурца и кукурузы и аппетитный хруст сухариков создают настоящий фейерверк ощущений. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у ваших гостей!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Крабовый взрыв» из 4 ингредиентов: полюбила крабовые палочки благодаря ему.

