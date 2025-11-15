Полюбила крабовые палочки благодаря этому салату: «Крабовый взрыв» из 4 ингредиентов

Полюбила крабовые палочки благодаря салату «Крабовый взрыв». Он готовится невероятно просто и всего из 4 ингредиентов.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание крабовых палочек с легкой сладковатой ноткой, сочных помидоров и насыщенного копченого сыра. Майонез мягко объединяет все слои, не перебивая их индивидуальность.

Для его приготовления вам понадобится: 400 г крабовых палочек, 3 средних помидора, 200 г колбасного копченого сыра, майонез для пропитки. Помидоры нарежьте кубиком и обязательно удалите излишки жидкости и семян, чтобы салат не стал водянистым. Крабовые палочки натрите на крупной терке, колбасный сыр — на мелкой. Выкладывайте слои в прозрачной салатнице в следующей последовательности: слой помидоров с майонезной сеткой, половина тертых крабовых палочек с майонезом, слой колбасного сыра с майонезом, завершите оставшимися крабовыми палочками. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Этот салат особенно хорош в охлажденном виде и станет прекрасным дополнением как к праздничному, так и к повседневному столу.

Ранее стало известно, как приготовить «Селедку под шубой по-скандинавски»: меняем свеклу на яблоко — и выходит настоящая бомба вкусов.