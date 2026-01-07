Три классные закуски на чипсах: готовятся вмиг и подходят ко всем напиткам

Три классные закуски на чипсах: готовятся вмиг и подходят ко всем напиткам

Три закуски на чипсах — идеальный вариант, когда хочется быстро накрыть стол без лишних хлопот. Хрустящие чипсы отлично сочетаются с разными начинками, а выглядят такие закуски ярко и аппетитно. Готовятся за считаные минуты и всегда разлетаются первыми.

Вариант 1: чипсы — 1 большая упаковка (100–120 г), твердый сыр — 150 г, помидоры — 2 средних (200 г), чеснок — 1–2 зубчика, свежая зелень — небольшой пучок, майонез — 2–3 ст. л., маслины или оливки — 10–15 шт. Приготовление: сыр натрите на мелкой терке, чеснок измельчите, зелень мелко порежьте и смешайте с майонезом. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. На чипсы выложите сырную массу, добавьте немного помидоров и украсьте половинкой маслины или оливки.

Вариант 2: чипсы — 1 упаковка (100–120 г), крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 100 г, зеленый лук — 3–4 пера, красная икра — 40–50 г, майонез — 2–3 ст. л. Приготовление: крабовые палочки и сыр натрите на терке, зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все с майонезом. Разложите начинку по чипсам и сверху аккуратно добавьте немного красной икры.

Вариант 3: чипсы — 1 упаковка (100–120 г), морковь сырая — 200 г, твердый сыр — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л. Приготовление: морковь и сыр натрите на мелкой терке, чеснок измельчите. Смешайте с майонезом до однородности. Выложите морковно-сырную начинку на чипсы и сразу подавайте к столу.

Ранее мы делились рецептом мировой закуски по-быстрому. Гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто.