Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 06:54

Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта закуска — маленькое произведение искусства. Внизу — сочный, яркий, слегка кисловатый фундамент из кружка помидора. На нем — кремовая, бархатистая «башня» из фасолевого паштета, утяжеленная крошкой грецких орехов. А зеленый лук сверху — как флаг, завершающий композицию. Каждый слой играет свою роль в текстуре и вкусе.

Стакан (250 мл) вареной белой фасоли (консервированной, без жидкости, или предварительно отваренной) перекладываю в чашу блендера. Добавляю 0,5 стакана очищенных грецких орехов (большую часть), 2 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Измельчаю до состояния однородной, но не полностью гладкой пасты — должны чувствоваться мелкие кусочки орехов. При необходимости добавляю еще 1-2 ст. л. воды или масла для более нежной консистенции. Паштет перекладываю в миску. 2 крупных мясистых помидора нарезаю толстыми кружками (около 1-1,5 см). Каждый кружок слегка подсаливаю. Сверху с помощью ложки или кондитерского мешка выкладываю горкой фасолевый паштет. Украшаю мелко нарезанным зеленым луком и оставленной крошкой грецких орехов. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Мир
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы
Семья и жизнь
Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Общество
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Казалось бы, овощи, но как все удачно замешано! Итальянский салат с помидорами, авокадо и моцареллой — свежий вкус в каждой ложке
Общество
Казалось бы, овощи, но как все удачно замешано! Итальянский салат с помидорами, авокадо и моцареллой — свежий вкус в каждой ложке
Фасоль и плавленый сыр вместо печени: этот паштет готовится за 5 минут — без мяса, но радует вкусом даже мясоедов
Общество
Фасоль и плавленый сыр вместо печени: этот паштет готовится за 5 минут — без мяса, но радует вкусом даже мясоедов
Победа
быстрые рецепты
закуски
помидоры
паштеты
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.