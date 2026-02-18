Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут

Эта закуска — маленькое произведение искусства. Внизу — сочный, яркий, слегка кисловатый фундамент из кружка помидора. На нем — кремовая, бархатистая «башня» из фасолевого паштета, утяжеленная крошкой грецких орехов. А зеленый лук сверху — как флаг, завершающий композицию. Каждый слой играет свою роль в текстуре и вкусе.

Стакан (250 мл) вареной белой фасоли (консервированной, без жидкости, или предварительно отваренной) перекладываю в чашу блендера. Добавляю 0,5 стакана очищенных грецких орехов (большую часть), 2 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Измельчаю до состояния однородной, но не полностью гладкой пасты — должны чувствоваться мелкие кусочки орехов. При необходимости добавляю еще 1-2 ст. л. воды или масла для более нежной консистенции. Паштет перекладываю в миску. 2 крупных мясистых помидора нарезаю толстыми кружками (около 1-1,5 см). Каждый кружок слегка подсаливаю. Сверху с помощью ложки или кондитерского мешка выкладываю горкой фасолевый паштет. Украшаю мелко нарезанным зеленым луком и оставленной крошкой грецких орехов. Подаю сразу.

